شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة عبد الحليم خدام في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 قال مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق إن خدام توفي، اليوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر 88 عاماً. وكان خدام أصبح معارضاً بارزاً لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في 2005. وأضاف صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية. وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الذي أصبح رئيساً عام 2000.





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