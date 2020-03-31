قاطيشه: القرار اليوم بيد حزب الله تماماً وننتظر كيف ستدار الأمور في المستقبل

اعتبر عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ أن "خلف وزير الخارجية هناك وزراء خارجية وخلف وزير الطاقة هناك وزراء طاقة وهكذا دواليك، والمسؤول عن الفشل منذ 10 سنوات حتى اليوم لن ينقذ الدولة وخوفنا ان يقضوا على كل ما تبقى من مؤسسات"، مشيرا الى ان "القرار اليوم بيد ​حزب الله​ تماماً، ووزراؤنا حاولوا انقاذ الوضع فاعتبروهم خارجين عن القانون، وإذا تمتعت الدولة بالإرادة، يمكن للبنانيين في الخارج العودة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قاطيشه الى "اننا نحكم على أداء الحكومة ككل، وننتظر ان نرى كيف ستدار الأمور في المستقبل، ونوجه أسئلة عما فعلوه في ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ والحدود، وصحيح ان وزير الصحة حمد حسن تقاعس في البدابة أما الآن اداؤه جيد".

وراى ان "حزب الله حاكم الحكومة الأوحد في لبنان، ومصلحته إرضاء ​التيار الوطني الحر​ وتيار المردة، ولا خلاص للبنان إلا باستلام اخصائيين مستقلين الحكم"، مؤكدا "اننا نحاول ان نساعد الناس، جميع الناس، حتى في الانتشار ولكننا لا يمكننا انقاذ الدولة كدولة، واليوم الأولوية لمواجهة "كورونا"۔