التجارة السعودية: هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ

أشارت ​وزارة​ التجارة ​السعودية​، إلى أنه "سيكون هناك وفرة في منتجات الحمضيات في السوق المحلية خلال الفترة القادمة"، لافتةً إلى أن "هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ".

وأكدت الوزارة أنه "تم تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار"، مشددةً على أنها "ستفرض غرامات فورية على المتلاعبين بالأسعار تصل إلى مليون ريال".

كما أوضحت أن "هناك 20 تطبيق مرخص لتوصيل الطلبات والبضائع للعملاء في منازلهم"، موصيةً ب​التسوق​ "ما بين الساعة 6 صباحا والـ 11 ظهراً".