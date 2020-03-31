كورونا: الإصابات تتجاوز 800 ألفا بالعالم؛ مستجدات في 5 دول عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، الـ800 ألف إصابة، فيما سجّلت 5 دول عربية إصابات جديدة، وأعلنت السعودية عن وفاتين جديدتين، كما أعلن 18 بلدا إفريقيا حظرَ تجوّل، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأظهرت معطيات حديثة، نشرها موقع "Worldometer" الإلكتروني، المتخصص في رصد ضحايا كورونا بالعالم، ارتفاع الإصابات إلى 801 ألف و61 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ164 ألفا و359، تلتها إيطاليا بـ101 ألف و739، ثم إسبانيا بـ94 ألفا و417 حالة.

وسجلت الصين التي ظهر فيها الفيروس أول مرة خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 81 ألف و518 إصابة بالفيروس، بحسب المعطيات.

في السنغال (أ ب)

106 إصابات جديدة في 5 بلدان عربية

وسجلت 5 بلدان عربية، اليوم الثلاثاء، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بواقع 52 إصابة في البحرين، و23 في الكويت و13 في سلطنة عمان، و17 في لبنان وإصابة واحدة في السودان.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 567.

وأوضحت الصحة أن ‏إجمالي الإصابات تشمل 4 وفيات، و296 تعافت من المرض.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 289، وشفاء حالة لترفع إجمالي المتعافين إلى 73.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الله السند، في تصريحات إعلامية، إن 8 من الحالات لمواطنين مرتبطة بالسفر، 3 منها زارت بريطانيا و2 لإيران و3 لفرنسا، وضعوا "جميعهم تحت الحجر".

وأضاف أن 15 حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر وأخرى مرتبطة بمخالطة لمصابين سابقين.

وذكر المتحدث أن الحالة المتعافية اليوم تعود لسيدة في عقدها الثامن من العمر.

في لبنان (أ ب)

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال البيان إن معظم الحالات الجديدة لمخالطين مع مرضى سابقين ولعائدين من الخارج.

وأشار إلى أن "العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 192 حالة تماثل منها 34 حالة للشفاء".

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 463 حالة.

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وقالت الوزارة في بيانها الصباحي: "تم تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 463 حالة"، تماثل منها 35 حالة للشفاء.

وصباح الثلاثاء، سجل لبنان حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل في العقد الخامس، كان يعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12 حالة.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 7 إصابات، بينهم وفاتين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المريض رجل أجنبي في الستينات من العمر، وصل السودان قادما من الإمارات في 14 آذار/ مارس الجاري.

وأكدت أن المريض يخضع حاليا للرعاية الصحية في إحدى مراكز العزل بولاية الخرطوم، ومتابعة المخالطين.

18 دولة إفريقية تعلن حظر تجوّل

ووصل عدد الدول الإفريقية التي أعلنت حظرا كاملا أو جزئيا للتجول إلى 18، في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتخشى حكومات تلك البلدان من انتشار الفيروس، بسبب عدم كفاية بنيتها التحتية في قطاع الصحة، إذ تلجأ إلى اتخاذ تدابير صارمة رغم عدد الإصابات القليلة للغاية.

ورغم عدم تسجيلها أي إصابات، أعلنت كل من ليسوتو وسيراليون، إضافة إلى زمبابوي التي سجلت 7 إصابات فقط، حظر تجول في البلاد.

والبلدان الإفريقية التي أعلنت حظرا كاملا أو جزئيا للتجول هي: غانا وبوركينا فاسو وموريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وكينيا وأوغندا وليسوتو والسودان وسيراليون ونيجيريا وزمبابوي ورواندا والجزائر وليبيا وتونس ومصر.

كما أغلق 31 بلدا حدوده، فيما أوقفت 12 دولة الرحلات الجوية.

في جنوب أفريقيا (أ ب)

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في القارة السمراء حتى صباح الثلاثاء، نحو 5 آلاف و255، والوفيات 173.

وتوفي بسبب الفيروس نحو 39 ألفا، فيما تعافى حوالي 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.