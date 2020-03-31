الأمن العام: وقف العمل باستقبال طلبات المعاملات بالدوائر الاقليمية و المراكز التابعة لها حتى إشعار آخر

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان لها، أنه "نظراً للظروف الراهنة وللحد من إنتشار ​فيروس كورونا​ ،نُعلم المواطنين اللبنانيين و الرعايا العرب والأجانب لاسيما السوريين عن وقف العمل باستقبال طلبات معاملاتهم في الدوائر الاقليمية و المراكز التابعة لها حتى إشعار آخر وتقدم المعاملات حصراً في دائرة العلاقات العامة أو عبر مراكز LIBAN POST".

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