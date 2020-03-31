الصحة السعودية: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 110 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "1563 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، غالبيتها في حالة مستقرة طبياً"، مؤكدةً تسجيل "وفيتان جديدتان لوافدين في المدينة المنورة".

كما شددت على ضرورة "ضرورة الاستفادة من التقييم الذاتي في تطبيق موعد"، مذكرةً "بالاتصال بـ 937 لأي استفسار طبي حول كورونا أو أعراضه". وحذرت "من الإستخدام المفرط لسوائل التعقيم".

من جهته، أكد الأمن العام السعودي، أنه يتعامل مع طلبات التنقل بين المدن وفق أولوية الحالات، لافتاً إلى أنه"لديهم خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لدراسة طلبات التنقل وحاجتها".