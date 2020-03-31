أول إصابة بكورونا في مدينة خنيفرة.. طبيبة أخذت الفيروس من زوجها

علم “اليوم 24” أن إحدى الطبيبات في مدينة خنيفرة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وضعية الطبيبة مستقرة، وهي الآن تخضع للعزل الصحي ي المستشفى.

وأكدت مصادر “اليوم 24” أن الطبيبة أصيبت بالعدوى من طرف زوجها، الذي كان على سفر قبل أسابيع في فرنسا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب بلغ 574 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 18 حالة جديدة.