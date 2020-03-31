علم “اليوم 24” أن إحدى الطبيبات في مدينة خنيفرة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وضعية الطبيبة مستقرة، وهي الآن تخضع للعزل الصحي ي المستشفى.
وأكدت مصادر “اليوم 24” أن الطبيبة أصيبت بالعدوى من طرف زوجها، الذي كان على سفر قبل أسابيع في فرنسا.
يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب بلغ 574 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 18 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول إصابة بكورونا في مدينة خنيفرة.. طبيبة أخذت الفيروس من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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