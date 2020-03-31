مراكش.. نقيب هيأة المحامين يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن نقيب هيأة المحامين في مراكش “سليمان العمرانى”، صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال رسالة موجهة إلى النقباء، والمحامين بمراكش.

وقال سليمان العمراني في رسالة مؤثرة إلى النقباء، وأعضاء هيأة المحامين، “فى خضم الالتزام بما يفرضه الواجب المهنى والمسؤولية، وجدت نفسي فريسة وعكة صحية، استوجبت التنقل من أجل الكشف الصحى، وبكل أسف كانت النتيجة إيجابية لما أصبح يسمى “covid-19″”.

وأضاف نقيب مراكش، وجدت نفسى موضوع الحجر الصحى لذا أسألكم الدعاء، والانضباط بالتقيد بالنداءات السابقة، والمكوت بمنازلكم إلى حين انقشاع هذه الضبابية، التى نأمل مرورها بأقل الخسائر.

وكان محام في هيأة مراكش، يبلغ من العمر 35 سنة، لفض هو الآخر أنفاسه الأخيرة في المستشفى العسكري ابن سينا، بعد إصابته بوباء “كوفيد – 19” بعدما ثبتت إصابته، الخميس الماضي.