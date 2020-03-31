مطالب بسد خصاص الموارد البشرية التمريضية والطبية لمواجهة جائحة كورونا

وجهت كل من الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، فضلا عن المنظمة الديمقراطية للصحة Odt، نداء إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن “الإسراع في توظيف الأطباء، والممرضين، والتقنيين الصحيين العاطلين”.

وقال الموقعون على النداء، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن “المنظومة الصحية الوطنية تعاني اليوم من خصاص حاد في الموارد البشرية التمريضية، والطبية، وقد استفحل هذا الوضع، في ظل جائحة كوفيد -19؛ بعد أن لوحظ عجز كبير في تغطية حاجيات المستشفيات”.

وأوضح المصدر ذاته أن “جائحة كوفيد -19، أظهرت بالملموس الخصاص الحاد في الموارد البشرية التمريضية، والطبية، ما تسبب لعدد كبير من الأطباء، والممرضين، الذين يواجهون هذه الجائحة، الإجهاد، وعبء المهام، والمسؤوليات، ما أثر في صحة بعض منهم”.

Advertisements

وأشار الموقعون على النداء إلى أن “مهنيي الصحة بكل فئاتهم، وتخصصاتهم مجندون، ومنخرطون بقوة، وإيمان، ومسؤولية في هذه المعركة بمهنية، ووطنية عالية في أداء رسالتهم الصحية، والإنسانية النبيلة، ويواجهون الخصاص في الموارد البشرية بتحد كبير قل نظيره، وبتفان، ونكران الذات، وبالحد الأدنى من الوسائل المتوفرة، رغم ضعفها، وقلتها”.

وطالب الموقعون على النداء، رئيس الحكومة، ووزير الصحة “بتوظيف الأطباء، والممرضين، والممرضات، وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل، في أقرب وقت ممكن، لسد الخصاص الكبير، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن الحراسة، والمداومة، والخدمة الإلزامية لجميع العاملين في القطاع الصحي، والرفع من تعويضات الأخطار المهنية لكافة مهنيي الصحة”.

ودعا الموقعون إلى خلق تخصص الطب الاجتماعي، والبيئي، والوبائي، وذلك بتكوين أطباء المصالح الوقائية.