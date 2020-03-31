بالوثيقة.. الصحة تكشف سبب زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا في العراق

جاء ذلك بحسب الايجاز اليومي لوزراة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء، حول مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا .

وبحسب البيان الموقع من الوزير جعفر علاوي فقد انتقلت، وزارته من مرحلة "الفحص الوبائي الذاتي" الى مرحلة "المسح الوبائي الفعال" من خلال زيادة عدد المسحات والفحوصات المجراة في بغداد والمحافظات، والذي انعكس على شكل زيادة متوقعة في عداد الاصابات.



وتنشر الخليج 365، ادناه نسخة من بيان وزير الصحة