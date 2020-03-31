بالوثيقة.. الصحة تكشف سبب زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا في العراق

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عزت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، سبب زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد الى الانتقال من الفحص الوبائي الذاتي للفحص عبر "المسح الفعال"، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالحظر الصحي لمنع انتقال الفيروس وتقليل نسب الإصابة.
وبحسب البيان الموقع من الوزير جعفر علاوي فقد انتقلت، وزارته من مرحلة "الفحص الوبائي الذاتي" الى مرحلة "المسح الوبائي الفعال" من خلال زيادة عدد المسحات والفحوصات المجراة في بغداد والمحافظات، والذي انعكس على شكل زيادة متوقعة في عداد الاصابات.
وتنشر الخليج 365، ادناه نسخة من بيان وزير الصحة
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