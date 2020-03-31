أبدت صحيفة اسرائيلية، الثلاثاء، مخاوفها من تفعيل إيران الأنشطة النووية وسط أزمة فيروس كورونا.
واضافت أنه "بينما تكافح إيران لاحتواء تفشي واحد من أسوأ الفيروسات في العالم ، يعرب البعض عن قلقهم من أن النظام قد يستخدم الأزمة كغطاء لتطوير برنامجه النووي أو محاولة لصرف الانتباه عن التعامل المريب للبلاد مع هذا الوباء وذلك من خلال توجيه الأوامر للوكلاء لإحداث الخراب في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
ونقلت الصحيفة، عن "يوسي كوبرفاسر"، المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، قوله إن "النظام الإيراني يحاول تحويل الأزمة الصحية إلى فرصة من خلال الضغط العسكري على الأمريكيين وفي نفس الوقت كسب التضامن من المجتمع الدولي، بهدف تخفيف العقوبات الاقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر اسرائيل تبدي مخاوف من تفعيل ايران أنشطتها النووية وسط أزمة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.