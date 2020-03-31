اسرائيل تبدي مخاوف من تفعيل ايران أنشطتها النووية وسط أزمة فيروس كورونا

وقالت صحيفة "الجيروزاليم بوست" الاسرائيلية، في تقرير لها اليوم، إن إيران يمكن ان تفعل الوكلاء ، وتزيد الأنشطة النووية وسط أزمة فيروس كورونا.

واضافت أنه "بينما تكافح إيران لاحتواء تفشي واحد من أسوأ الفيروسات في العالم ، يعرب البعض عن قلقهم من أن النظام قد يستخدم الأزمة كغطاء لتطوير برنامجه النووي أو محاولة لصرف الانتباه عن التعامل المريب للبلاد مع هذا الوباء وذلك من خلال توجيه الأوامر للوكلاء لإحداث الخراب في جميع أنحاء الشرق الأوسط".



ونقلت الصحيفة، عن "يوسي كوبرفاسر"، المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، قوله إن "النظام الإيراني يحاول تحويل الأزمة الصحية إلى فرصة من خلال الضغط العسكري على الأمريكيين وفي نفس الوقت كسب التضامن من المجتمع الدولي، بهدف تخفيف العقوبات الاقتصادية".