أوروبا ترسل سلعا طبية إلى إيران في اختبار للتجارة

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قالت ألمانيا يوم الثلاثاء إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا صدرت سلعا طبية إلى إيران وذلك في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن السلع الطبية أصبحت في إيران الآن وأضافت أن آلية التبادل التجاري (اينستكس) ونظيرتها الإيرانية ستعملان الآن على إجراء المزيد من العمليات التجارية وتحسين النظام.
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