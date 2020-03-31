أوروبا ترسل سلعا طبية إلى إيران في اختبار للتجارة

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رجل يضع كمامة على وجهه في طهران يوم 20 مارس 2020

قالت ألمانيا يوم الثلاثاء إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا صدرت سلعا طبية إلى إيران وذلك في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن السلع الطبية أصبحت في إيران الآن وأضافت أن آلية التبادل التجاري (اينستكس) ونظيرتها الإيرانية ستعملان الآن على إجراء المزيد من العمليات التجارية وتحسين النظام.