- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يطوق الدوحة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 693 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
واصل فيروس كورونا بالتفشي والانتشار في قطر، حيث أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 693 حالة.
يضاف إلى ذلك أن لانعدام الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها النظام لمواجهة تفشي فيروس كورونا وحالة الذعر والخوف التي تنتاب الشارع القطري، كلمة السر وراء ارتفاع أعداد الإصابات، لتصبح قطر أعلى معدل إصابة في منطقة الخليج والعالم العربي.
وتستمر أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التزايد بالدوحة، وذلك لسوء إدارة الأزمة، ولاسيَّما من خلال عدم الاهتمام بالحجر الصحي ومناطق العزل
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يطوق الدوحة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 693 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.