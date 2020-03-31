شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يطوق الدوحة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 693 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

واصل فيروس كورونا بالتفشي والانتشار في قطر، حيث أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 693 حالة.

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يضاف إلى ذلك أن لانعدام الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها النظام لمواجهة تفشي فيروس كورونا وحالة الذعر والخوف التي تنتاب الشارع القطري، كلمة السر وراء ارتفاع أعداد الإصابات، لتصبح قطر أعلى معدل إصابة في منطقة الخليج والعالم العربي.

وتستمر أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التزايد بالدوحة، وذلك لسوء إدارة الأزمة، ولاسيَّما من خلال عدم الاهتمام بالحجر الصحي ومناطق العزل