مصر للطيران تنقذ المصريين العالقين في لندن

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران تسيير رحلة استثنائية لعودة مصريين عالقين في لندن، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمصر للطيران، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرحلة الاستثنائية سوف تغادر مطار هيثرو الدولي بلندن، عصر اليوم، لتعود إلى القاهرة، وعلي متنها عدد من المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والهجرة لإجلاء المصريين من عدة دول بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية.

وكانت الحكومة قد أعلنت تمديد تعليق حركة الطيران لأسبوعين آخرين اعتبارا من أول أبريل المقبل.

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وكانت الحكومة قد أعلنت تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس 19 مارس وحتى نهاية الشهر.

ويهدف قرار تمديد تعليق حركة الطيران لمنع انتشار فيروس كورونا.