أردوغان يطالب مواطنيه بعد الذهاب للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 08:10 صباحاً - مع تفشي فيروس كورونا في تركيا، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان مواطني بلاده بعدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة نظرا لعدم استيعاب المنظومة الصحية أعداد المصابين التي ترتفع يوميا، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار كورونا هي أن يقوم كل واحد بإخضاع نفسه للحجر الصحي.

وأعلن الرئيس التركي إطلاق حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

39 منطقة في الحجر الصحي

إلى ذلك، وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي، اعتباراً من اليوم الاثنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 168 شخصاً في البلاد.

وأعلن وزير الصحة، فخر الدين كوجا، زيادة وفيات كورونا في تركيا 37 حالة، لتصل الوفيات اليوم إلى 168 حالة، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات، ليصل الإجمالي إلى 10827 حالة إصابة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الحجر الصحي فُرض على مدينة و6 ضواحٍ و28 قرية و4 تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

ومن بين أحدث الإجراءات للحد من انتشار الفيروس أوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية، اعتباراً من يوم السبت. وطالبت المعارضة الرئيسية في البلاد بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.

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أزمة في القطاع الصحي

فى غضون ذلك ذكر موقع “تركيا الآن” أن اتحاد الأطباء في تركيا كشف عن أزمة يتعرض لها قطاع الصحة، بسبب سوء التواصل بين الأطباء ووزارة الصحة، وإهمال الأخيرة لإرسال نتائج اختبارات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد 19″، رغم تسارع معدلات انتشار الوباء في تركيا خلال الأيام الأخيرة.

وأكد اتحاد الأطباء الأتراك أن الاتحاد أرسل إلى وزير الصحة فخر الدين كوجة، مطالباً إياه بإرسال نتائج تحليلات وفحوصات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حتى يتمكن الأطباء من التعامل مع الحالات بشكل سريع في ظل تفاقم الأزمة.

وجاء في رسالة الاتحاد إلى وزير الصحة فخر الدين كوجة، أن نتائج اختبارات المرضى الذين نفحصهم ونتابعهم لا ترسل للأطباء إلا بعد فوات الأوان، وفي معرض الدعوة إلى العمل المشترك مع وزارة الصحة، قال الاتحاد إن معرفة نتائج اختبار المرضى أصبحت صراعاً إضافياً ومجهداً للأطباء. ويمثل الأطباء والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية القطاع الذي يحتاج إلى شفافية أكثر من أجل حماية أنفسهم والمرضى الآخرين من “كوفيد 19”.

كما أشار الاتحاد إلى ضرورة إبلاغ الأطباء بنتائج اختبار مرضاهم فور ظهور النتائج؛ قائلًا “يجب ألا يكون هناك نقص في معدات الحماية ونظام العمل؛ ويجب اختبار الجميع بداية من المشتبه بإصابتهم بكورونا وحتى جميع الأطباء والعاملين الصحيين”.