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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرتين لتركيا في طرابلس الثلاثاء 31 مارس 2020 متابعات الخليج 365 أعلن الجيش الوطني الليبي، فجر اليوم الثلاثاء، إسقاط ثاني طائرة تركية مسيّرة في منطقة الكسارات غرب طرابلس، وذلك بعد إسقاط الطائرة التركية الأولي، في جنوب طرابلس بعد إقلاعها من مطار معيتيقة، جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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