شركة Medtronic تُسقط حقوق الملكية الفكرية لأجهزة التنفس الصناعي وتدعو الدول لتصنيعه

كشفت شركة "Medtronic" أشهر مصنع لأجهزة ​التنفس​ الصناعي، عن إسقاط حقوق ​الملكية الفكرية​ الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء في تصنيعها فورا.

وأكدت الشركة، أنها تشارك علانية مواصفات التصميم، لتمكين المشاركين عبر الصناعات لتقييم خيارات التصنيع السريع لاجهزة التنفس الصناعي لمساعدة الأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع ​فيروس كورونا​.

وأوضحت أن هذا القرار يتوافق مع إرشادات إدارة الغذاء و​الدواء​ (FDA) الأخيرة، ووفقًا لاستجابة ​الصحة العامة​ والطبية للوكالات الحكومية على مستوى ​العالم​.

يذكر أن Medtronic هي شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية.

والجهاز الذي أعلنت مشاركته مع الدول هو PB 560، الذي تم طرحه في عام 2010 في 35 دولة حول العالم.

وأوضحت الشركة، أن قدرة جهاز التنفس الصناعي هذا على استخدامه في مجموعة من إعدادات الرعاية، بالإضافة إلى تقنيته وتصميمه، تجعلانه حلًا قويًا للتهوية للمصنعين والمخترعين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية التي تسعى إلى تكثيف تصميم وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بسرعة.

وأرفقت الشركة أدلة ووثائق متطلبات التصميم، ووثائق التصنيع، والمخططات عبر موقع الشركة “Medtronic.com/openventilator، حيث تتوفر مواصفات التصميم PB 560 اليوم، وسيتبع رمز البرنامج والمعلومات الأخرى قريبًا. إن جهاز التهوية PB 560 عبارة عن جهاز تهوية صغير الحجم وخفيف الوزن ومحمول يوفر دعمًا لمجرى الهواء لكل من البالغين و​الأطفال​. يمكن استخدامه في الإعدادات السريرية وفي المنزل ويوفر الدعم التنفسي المحمول.

وشددت الشركة على إدراكها للحاجة الماسة لأجهزة التهوية كأجهزة منقذة للحياة في مواجهة عدوى COVID-19، مضيفة "نحن نعلم أن هذه ​الأزمة​ العالمية تحتاج إلى استجابة عالمية، على مدى الأسابيع القليلة الماضية ، قمنا بزيادة إنتاج أجهزة التهوية Puritan Bennett ™ 980.