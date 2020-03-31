رصد 48 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي للصين جميعها لوافدين من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​ "رصد 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البر الرئيسي للصين"، ارتفاعًا من 31 في اليوم السابق.

وأوضحت في بيان، أنّ "جميع الإصابات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771"، وذلك بعد تراجع الأعداد على مدى أربعة أيام.

مع الإشارة إلى أنّ لليوم السابع على التوالي، لم تسجّل مدينة ​ووهان​ عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشّي الفيروس في الصين، أي إصابات جديدة. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في الصين 81518 والوفيات 3305.