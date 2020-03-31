شكرا لقرائتكم كورونا يتوحش بأميركا.. 20 ألف مصاب في يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخطّى عدد الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة مساء الاثنين ثلاثة آلاف، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفاً، بحسب ما أظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

ووفقاً للحصيلة فقد توفي في الولايات المتحدة بسبب الوباء ثلاثة آلاف وثمانية أشخاص من أصل 163 ألفاً و429 شخصاً تأكّدت مخبرياً إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض كوفيد-19، منها نحو 20 ألف إصابة جديدة.