فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 35 ألف وفاة حول العالم..تعرف على آخر الإحصائيات

تم تسجيل أكثر من 35 ألف وفاة حول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، ونحو 75 بالمئة منها في أوروبا، منذ تسجيل أول إصابة به في دجنبر الماضي في الصين، وفق حصيلة أعدتّها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

كما تخطت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 740 ألفا في 183 بلدا ومنطقة، 408,203 منها في أوروبا، ونحو 150,000 في الولايات المتحدة وكندا.

وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 11,591 حالة تليها إسبانيا مع 7,340 حالة ثم الصين 3,304 حالات.

واعلنت إسبانيا الاثنين تسجيل 812 وفاة جديدة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 7340 وفاة، وفق أرقام وزارة الصحة.

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ويشكل ذلك أول انخفاض في أعداد الوفيات اليومية منذ يوم الخميس في إسبانيا التي تسجل أكبر عدد وفيات ناجمة عن الوباء بعد إيطاليا.

وفي الصين، سجلت أربع حالات وفاة جدد، اليوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد المتوفين بسبب الفيروس بها إلى أكثر من 3300 شخص، فيما شفي 75,700 شخص.

وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.