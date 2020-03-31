وفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بسبب كورونا

توفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونعى عدد كبير من الفنانين والمؤسسات الثقافية في الجزائر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد.

ويعد نور الدين زيدوني أول فنان عربي يرحل عن الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت لزيدوني إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوجرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية، كما عمل أستاذا بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان.