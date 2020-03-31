العين الإخبارية - صفوت دسوقيالإثنين 2020/3/30 12:35 م بتوقيت أبوظبي
الفنان الجزائري نور الدين زيدوني
توفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونعى عدد كبير من الفنانين والمؤسسات الثقافية في الجزائر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد.
ويعد نور الدين زيدوني أول فنان عربي يرحل عن الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت لزيدوني إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوجرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية، كما عمل أستاذا بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.