عاجل.. إصابة بابا الأبرشية بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. إصابة بابا الأبرشية بـكورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات الخليج 365

أعلنت أبرشية روما، أمس الإثنين، إصابة النائب البابوي العام على الأبرشية، الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، بفيروس كورونا المستجدّ، بعدما خضع لفحص مخبري، مطمئنة إلى أنه بصحة جيدة.

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وفي بيان، قالت الأبرشية إنه بعد ظهور بعض العوارض على الكاردينال دي دوناتيس "66 عامًا، أُجري له فحص مخبري، لافتة إلى أن الفحص أتى بنتيجة إيجابية.

وأشار البيان إلى أن الكاردينال دي دوناتيس أُدخل مستشفى جيميللي في روما ولديه حمّى، لكنّ حالته الصحيّة العامّة جيّدة وقد بدأ علاجاً مضاداً للفيروسات، مضيفًا أن المخالطين له وضعوا في الحجر.