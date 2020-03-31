فرنسا تتعافى.. 7924 شخص يُغادرون المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء

أعلن المدير العام للصحة، جيروم سالومون، اليوم الاثنين، أن فرنسا أحصت 418 حالة وفاة جديدة بالوسط الاستشفائي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 3024 وفاة منذ فاتح مارس الماضي، بينما غادر 7924 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.
وأوضح المسؤول الطبي في حديثه خلال الندوة الصحفية اليومية حول الوضعية الوبائية بالبلاد، أن أزيد من 21 ألف شخص يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات في فرنسا جراء إصابتهم بفيروس “كوفيد-19″، منهم 5107 حالة تتطلب علاجات مكثفة في أقسام الإنعاش.
وقال إن عدد المرضى الذين أدخلوا أقسام الإنعاش خلال الـ 24 ساعة الماضية هو 475، ما يمثل ارتفاعا نسبته 9 بالمائة، مضيفا أن 34 بالمائة من المرضى الذين يوجدون في الإنعاش تقل أعمارهم عن 60 سنة، و59 بالمائة ما بين 60 و80 سنة، بينما تقل أعمار 64 شخصا يخضعون للعلاج بأقسام الإنعاش عن 30 عاما.
وأضاف أن فرنسا تحصي في المجموع 44 ألفا و450 حالة تم تشخصيها، أي 4276 أكثر في ظرف 24 ساعة.
يشار إلى أن فرنسا أعلنت عن تمديد قرار الحجر الشامل حتى 15 أبريل المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
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