شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أقل معدل زيادة يومية في الإصابات بكورونا منذ 10 مارس والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوكالة أن عدد الإصابات ارتفعت بواقع 1648 حالة لتصل إلى 75528 حالة.
وبحسب الوكالة فقد تخطى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بما في ذلك حالات الوفاة والتعافي، حاجز 100 ألف حالة ليصل إلى 101739 حالة، بنسبة زيادة 1ر4 بالمئة عن اليوم السابق.
وأشارت الوكالة إلى تسجيل 812 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى11591 حالة، فضلاً عن تعافي 1590 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في اليوم ، ليصل إجمالي الحالات المتعافاة إلى 14620 حالة.
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