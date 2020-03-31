الصحة البولندية: عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 2055 إصابة

أشارت وزارة الصحة البولندية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد تجاوز الـ 2000 شخص.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 2055 شخصا، في حين بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض 31 حالة.
ومن الجدير ذكره، أن السلطات البولندية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في 4 نيسان الحالي.
كما قررت الحكومة البولندية إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية وفرض الحجر المنزلي، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم ومراكز الترفيه من أجل منع انتشار الفيروس المستجد.
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