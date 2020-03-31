"يديعوت أحرنوت": السلطات الإسرائيلية تعتقل شابة تتجسس لصالح "حزب الله"

أكدت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" ال​إسرائيل​ية، أن "​السلطات الإسرائيلية​ ألقت القبض على إسرائيلية تبلغ من العمر 25 عاماً، بتهمة التجسس لصالح "​حزب الله​" اللبناني".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم تقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية ضد الجاسوسة، في مقدمتها نقل معلومات عن تحركات الجيش لجهة تصنّف منظمة إرهابية، وتقديم معلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة وتقديم خدمة لمنظمة إرهابية".

كما أفادت بأنه "وفق لائحة الاتهام، فإنه خلال الفترة 2018-2019، عاشت الشابة في بئر السبع جنوب إسرائيل، واتصلت عبر فيسبوك بشخص يعيش في ​جنوب لبنان​ يدعى علي، وبعد تعارف قصيرة بين الاثنين، بدأ علي يطلب من الشابة القيام بمهام تجسس مختلفة في إسرائيل لصالح "حزب الله"، ومن بين أمور أخرى مهام تصوير مختلفة ومتنوعة".

وأوضحت أنه "تم تجنيد العميلة بالفعل فقامت بتصوير مركبات عسكرية على السياج المحيط في منطقة ​رأس الناقورة​، وحدائق البهائيين في حيفا، نقطة المراقبة في ستيلا ماريس، ميناء حيفا، المركبات العسكرية في ​منطقة الخليل​ جنوب ​الضفة الغربية​، قاعدة حاتسريم ومتحف سلاح الجو ي حاتسريم. وفيما بعد أرسلت جميع الصور إلى علي عبر فيسبوك".