سيناتور أميركي: إذا واصلت السعودية شن حرب اقتصادية ضدنا مجلس الشيوخ سيغير مسار العلاقات جذريا

اعتبر السيناتور الأميركي ​تيد كروز​ أن على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ استخدام نفوذه للضغط على ​السعودية​ و​روسيا​ لعدم إغراق أسواق ​النفط​، لافتاً إلى أن السعوديين والروس "اختاروا انشغالنا بأزمة صحة عامة للاستفادة من إغراق سوق النفط".

وأعلن أننا "أبلغنا السفيرة السعودية في الولايات المتحدة أنهم لا تتصرفون كصديق بل يحاولون تدمير آلاف الشركات في ولاية تكساس"، موضحاً أنه "إذا واصلت السعودية شن حرب اقتصادية ضدنا فإن مجلس الشيوخ سيغير مسار العلاقات جذريا".