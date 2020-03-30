بعد بثها فيديو يقذف أفراد الجالية بسبب وباء كورونا.. توقيف سيدة في أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية الشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء اليوم الاثنين، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تسجيل وبث مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحقيرا وقذفا في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحريضًا صريحا على التمييز والكراهية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته مساء اليوم، أن مصالح الأمن الوطني قد باشرت تحريات دقيقة على خلفية رصد شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة وهي تدلي بتصريحات تحقيرية وسب وشتم في حق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، كما تتضمن قذفًا صريحًا وتحريضا على الكراهية في مواجهتهم بسبب تطورات وباء كورونا المستجد على الصعيد العالمي.

وقد أسفرت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمقر إقامتها بمدينة انزكان.

وقد تم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.