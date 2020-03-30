كورونا: 4 وفيات في العراق وإصابات جديدة في دول عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصحية العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 4 حالات وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت كل من تونس والأردن عن حالة وفاة، وقطر عن 57 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إنه تم تسجيل 4 وفيات و83 إصابة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع الإجمالي إلى 46 وفاة و630 إصابة، تعافى منهم 152.

وأوضحت أن الوفيات هم حالتان بمحافظة النجف، وواحدة في واسط، والرابعة بديالى.

وفي تونس، قال المدير الجهوي للصحة في بنزرت، جمال الدين السعيداني، إن امرأة مسنة تبلغ من العمر 76 عامًا، فارقت الحياة، يوم الأحد، إثر وصولها إلى المستشفى الجهوي ببنزرت.

تعقيم في تونس (أ ب)

وأضاف السعيداني أن تحاليل أجروها بعد وفاتها أثبتت أنها كانت تحمل فيروس كورونا.

وتابع أنه "إثر صدور نتيجة التحليل، الإثنين، تمّ وضع الإطار الطبي وشبه الطبي الذي عالجها في الحجر الصحي، مع رفع عينات لكل منهم، للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى". وبهذه الحالة يرتفع عدد الوفيات في تونس إلى 9، بجانب 312 إصابة.

وفي الأردن، ارتفعت الوفيات إلى 5 بعد تسجيل وفاة جديدة، والإصابات إلى 268، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

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عمان (أ ب)

وجاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الصحة، سعد جابر، خلال مؤتمر صحافي، والذي بين فيه تسجيل 8 حالات شفاء أخرى، ليرتفع العدد إلى 26.

ودعا جابر المواطنين إلى الالتزام في بيوتهم، قائلًا إنه "كلما التزمنا البقاء في البيوت، كلما اقتربنا أميالًا من النصر على المرض".

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان الإثنين، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة، ترفع الإجمالي إلى 693، تعافى منهم 51، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

الجزائر (أ ب)

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 760 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.