زين العراق تتبرع بـ750 مليون دينار لشراء أجهزة ومعدات طبية للقطاع الصحي

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "زين العراق ستساهم بشراء أجهزة ومعدات طبية تم تحديد احتياجها بشكل فوري من قبل المعنيين وبقيمة كلية تصل الى 750 مليون دينار".

فيما أعرب الرئيس التنفيذي للشركة ق علي الزاهد عن تمنياته بالصحة والسلامة لجميع العراقيين، مشيرا الى انه "نظرا للوضع الراهن الطارىء والحرج وانطلاقا من مسؤولية زين العراق المجتمعية كان لابد لشركتنا المساهمة في جهود مكافحة انتشار هذا الفايروس".

وأضاف الزاهد "يجب علينا جميعا كعراقيين الوقوف كصف واحد لمجابهة هذا الوباء"، مقدما شكره "للكوادر الطبية وهم على الخطوط الامامية لمحاربة هذا الوباء والشكر موصول الى شركائنا في هيئة الاعلام والاتصالات لجهودهم وتجاوبهم واشرافهم المباشر لكل مبادراتنا وتنسيق هذا التبرع للجهات الطبية وفي نفس الوقت أشكر جميع موظفي زين العراق لالتزامهم وتفانيهم لتقديم افضل الخدمات لمشتركينا".

Advertisements

وبحسب بيان الشركة ان التبرع بالمبلغ الذي سيتم ايداعه في حساب التبرعات والذي انشأه البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات سيكون دعما لجهود خلية الازمة في مواجهة فايروس كورونا".

وتابعت ان "المبلغ سيستخدم لشراء أجهزة ومعدات للقطاع الصحي كأجهزة التنفس الاصطناعي، مستلزمات تعقيم، مستلزمات وقاية للكوادر الطبية والمرضى وغيرها من المعدات التي يحتاجها القطاع الطبي".

الجدير بالذكر أن زين العراق شكلت خلية ازمة منذ بداية الاعلان عن الوباء واستنفرت جميع كوادرها والتي تعمل على مدار الساعة وبكل السبل وتتحدى جميع الظروف لضمان استمرار افضل خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين، حيث قامت الشركة بسلسلة اجراءات على مستوى الخدمات والعروض في الفترة القصيرة الماضية لخدمة المشتركين منها تمديد فترة صلاحية الرصيد مجانا ولمدة 14 يوما و امكانية الاتصال بدون رصيد لحين التعبئة بوقت لاحق وفي نفس الوقت امكانية الاتصال بفرق الدعم الفني لقطاع الاعمال وخدمات المشتركين على مدار الساعة وكافة ايام الاسبوع على مراكز الاتصال و منصات وقنوات التواصل الاجتماعي و تقديم تطبيقات واشتراكات مجانية خلال فترات حضر التجوال.