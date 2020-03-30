اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن تاهيل بوابة بغداد الشمالية بعد القيام باعمال التاهيل. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد ان قام في وقت سابق، الجهد الآلي والهندسي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبتنسيق مكتب امين بغداد وبعد رفع السيطرة الأمنية المنصوبة في موقع بوابة بغداد الشمالية، تم تاهيل البوابة ( المسماة شعبياً ببوابة الكاظمية ) من قبل الملاكات البلدية وبدعم وتمويل البنك المركزي العراقي". واضافت ان "ملاكات البلدية في بلدية الكاظمية قامت بتطوير الموقع وإنارته وتزيينه وزراعته ليظهر بالمظهر الحالي". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بوابة بغداد الشمالية بعد تأهيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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