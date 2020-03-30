الإصابات بكورونا في إيطاليا ستكون صفرا في هذا الموعد

أظهرت دراسة احصائية أن إيطاليا ستشهد خلال الفترة ما بين 5 و 16 ايار إنحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد لتصل الصفر.
وأورد التقرير الإحصائي الذي أجراه معهد إيناودي للاقتصاد والمال (Eief)، بناء على البيانات اليومية عن تفشي الجائحة المعلنة حتى 29 آذار الجاري، تقديرات موعد انخفاض حالات الاصابة الى الصفر لكل إقليم.
وذكر التقرير أن منطقة ترينتينو ألتو أديجي ستكون الأولى على المستوى الوطني التي ستشهد تصفير حالات الاصابة في 6 نيسان المقبل، تليها في 7 من نفس الشهر أقاليم ليغوريا وأومبريا وبازيليكاتا، ومن ثم فالي دي أوستا في 8 نيسان، بوليا في 9 نيسان، فريولي فينيزيا جوليا في 10 نيسان، أبروتسو في 11 نيسان ، فينيتو وصقلية في 14 نيسان، بييمونتي في 15 نيسان، لاتسيو 16 نيسان، كالابريا 17 نيسان، كامبانيا 20 نيسان، لومبارديا 22 نيسان، إميليا رومانيا 28 نيسان، وأخيرا اقليم توسكانا في 5 ايار.
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