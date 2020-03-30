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التحالف يسلم مقراته للدفاع العراقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بغداد سلمت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مقرها في محافظة نينوى بشمال العراق إلى وزارة الدفاع العراقية أمس. وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي بأن هذا الإجراء يأتي على خلفية الحوارات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي. وفي وقت سابق سلمت قوات التحالف الدولي عددا من مقراتها العسكرية في العراق إلى القوات العراقية، كان آخرها قاعدة k1 في محافظة كركوك.



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