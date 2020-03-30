فرنسا : وفيات كورونا تتجاوز 3000 حالة

أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل 418 حالة وفاة في غضون 24 ساعة ،ووصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، في فرنسا، إلى أكثر من 3000 حالة، اليوم الاثنين.
وأضافت أن هناك أكثر من 5000 مريض كورونا يتلقون العلاج في وحداتالرعاية المركزة، فيما بلغ إجمالي عدد مرضى كورونا الموجودين في المستشفيات في الوقت الراهن نحو 21 ألف مريض.
وأوضح جيروم سالومون مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا أن نحو 34% من مرضى الحالات
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا 44 ألف و550 حالة.
وقال سالومون:" ابقوا في بيوتكم لإنقاذ الحياة"، مشيرا إلى أن عدد أَسِرِّة الرعاية المركزة في فرنسا يبلغ في الوقت الراهن نحو 5000 سرير، وتابع أنه سيتم زيادة هذا العدد في الوقت الراهن.
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