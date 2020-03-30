أبرز الفعاليات الرياضية التي تأجلت بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية المزمع انطلاقها في 2020. منظمو "إكسبو 2020 دبي" يبحثون تأجيله في ظل أثر كورونا على العالم كورونا يهدد ويمبلدون بأول تأجيل منذ الحرب العالمية من أهم هذه الفعاليات أولمبياد طوكيو يوليو 2020 وتم تأجيلها إلى يوليو 2021، وبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 وتم تأجيلها لمدة عام، ومنافسات الدورة الـ25 لكأس دبي العالمي للخيول مارس 2020 وتم تأجيلها إلى مارس 2021.

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