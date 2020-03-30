بكين تعرض على الجزائر تشييد مستشفى لمواجهة كورونا

ذكر تقرير إخباري بأن الصين عرضت على الجزائر بناء مستشفى في إطار الجهود التي تقوم بها بكين، لمكافحة وباء كورونا المستجد ( كوفيد19-).

وكشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن هذا المستشفى الذي سيتم تشييده في الجزائر، للوقاية من فيروس كورونا، سيكون عبارة عن شراكة بين البلدين، يشغّل 4 آلاف عامل صيني، و5 آلاف عامل جزائري.

من جهة أخرى، لفت ذات المصدر أن المساعدات الصينية التي وصلت الجزائر الجمعة الماضي، تضمنت إمدادات طبية بقيمة 455 ألف دولار، إلى جانب طاقم طبي يشمل موظفين مهنيين وفنيين متخصصين في طب الجهاز التنفسي، والعناية المركزة، وطب القلب والأوعية الدموية، والرعاية المتكاملة للطب الصيني التقليدي والطب الغربي، والصحة العامة والوقاية من الأوبئة.

كما تضمنت المستلزمات الطبية الصينية مجموعة من 5 ملايين قناع جراحي، و50 ألف قناع (إن 95) و2000 بذلة وقائية طبية، و10 أجهزة تنفس خاصة بالعناية المركزة.

وسجلت الجزائر 31 وفاة من إجمالي 511 إصابة بفيروس كورونا.

