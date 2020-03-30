المركز السينمائي يقترح 25 فيلما مغربيا بالمجان خلال فترة الطوارئ الصحية

اتخذ المركز السينمائي المغربي خطوة عرض 25 فيلما طويلا جديدا، خلال الأيام المقبلة، على الأنترنت، بعدما توقفت المهرجانات السينمائية، وأغلقت قاعات العرض، التزاما بتدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن المركز السينمائي المغربي، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ في عرض الأفلام، انطلاقا من، يوم غد الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي ويخص الأمر الأفلام السينمائية الطويلة المدعمة من طرفه.

ونوه المركز السينمائي بأصحاب حقوق الأفلام، المبرمج عرضها، على انخراطهم في هذه المبادرة دون مقابل.

وأكد المركز السينمائي أن العروض السينمائية تشمل أفلاما جديدة، وقديمة، ستعرض إلكترونيا، لغاية شهر رمضان، ومن شأنها أن تجدد إذا اقتضى الأمر ذلك.

وسيعرض المركز فيلما واحدا كل 48 ساعة عبر موقعه الرسمي في الأنترنيت www.ccm.ma، ليتيح لجمهور السينما متابعة أحدث، وأنجح الأفلام السينمائية.