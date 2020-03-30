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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك الأردن: مكافحة كورونا "عمل إنساني" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الجيش الأردني يقوم بعمل إنساني بمكافحته فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
وأضاف الملك عبد الله الثاني: "الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، وتحمل المواطنين لمسوؤلياتهم، وتكاتف الجميع، نهج يجب الاستمرار فيه، وهو محل تقدير وفخر الأردنيين".
وتابع، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "ما يقوم به نشامى الجيش من واجب إنساني، يرفع المعنويات، ويعكس روح التشاركية القائم في جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وهذا ما يصل بنا إلى بر الأمان".
وأعلن التلفزيون الأردني الرسمي، في وقت سابق اليوم الاثنين، تسجيل رابع حالة وفاة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها الأولى في مستشفى الملك المؤسس.
وشدد ملك الأردن على أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجوال، مؤكدا أن الحكومة الأردنية ستلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، إضافة إلى مراقبة الأسعار.
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