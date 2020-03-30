مستشفى بيروت: 64 اصابة بكورونا في العزل و 35 حالة شفاء تام

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ انه "وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس ​الكورونا​ والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 إصابة، من ضمنها 3 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى، وتماثل 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض".

وفي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19، اكد المستشفى انه "بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 35 حالة شفاء، وتم تسجيل حالة وفاة لامرأة في العقد الثامن من العمر كانت تعاني من أمراض مزمنة"، مؤكدا ان "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 4 إصابات وضعها حرج".

ولفت المستشفى الى انه "لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن ​وزارة الصحة العامة​".