تجمع عدد من الاشخاص أمام المبنى الذي يقيم فيه مفتي طرابلس والشمال الشيخ ​مالك الشعار​، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية وتداعيات الازمة الراهنة. ووجه المتظاهرون عبر المفتي الشعار، رسالة إلى مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​, وجاء في الرسالة: "نحن اليوم نخاطبكم من موقعكم الإسلامي السني الذي هو مرجع لكل المسلمين واللبنانيين في هذا البلد، وإذا كان اصحاب المواقع المسؤولة ليسوا على قدر هذه المسؤولية فليتفضلوا ويقولوا لنا ذلك ويستقيلوا. ونريد ان نقول للمفتي الشعار هناك رعية في طرابلس يجب ان تتابعوا اوضاعها وهي لا تطلب منكم شيئا، ولكن تطالب بالأموال المسروقة والمنهوبة والتي لا نعرف عنها شيئا. هناك اناس جائعة لكنها ليست متسولة، وثورتنا على كل منظومة الفساد والسرقة في هذا البلد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة أمام منزل المفتي الشعار بطرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.