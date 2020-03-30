عبد الله: تيمور جنبلاط قدم 10 ملايين ليرة لمراكز الحجر الصحي في اقليم الخروب

أعلن النائب بلال عبد الله، ان "رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، قدم مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، كمساهمة في ملف مراكز الحجر الصحي في اقليم الخروب، في إطار الحملة القائمة في مواجهة وباء كورونا".
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وبخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.
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