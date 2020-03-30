مدير عام الصحة العالمية: كورونا يعيق عمل الأنظمة الصحية حول العالم

أشار مدير عام ​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم، إلى أن "​فيروس كورونا​ المستجد يعيق عمل الأنظمة الصحية حول العالم"، لافتاً إلى أن "الحكومات يجب أن تدعم الفئات الضعيفة في مجتمعاتها".

وشكر أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي، مركز الملك سلمان لإسهامه بـ 10 ملايين دولار، للمساهمة في مجهودات مكافحة كورونا"، منوّهاً بأن المنظمة تسعى مع دول العالم "لتوفير معينات مواجهة الفيروس".

كما شدد على أن "المنظمة لا تشجع على استخدام عقاير معينة دون اختبارات موثقة".

يالتوازي، اعتبر أدهانوم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "قرار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بشأن علاج جميع مصابي فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​" في ​السعودية​ من مواطنين ومقيمين ومخالفين مجانا، "يجسد مفهوم الصحة للجميع".