ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4495

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4495 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 2798 حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات 660 ألف إصابة، في أكثر من 200 دولة.

في إسرائيل إلى 4495 حالة إصابة.وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 2798 حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات 660 ألف إصابة، في أكثر من 200 دولة.

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