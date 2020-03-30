عقيص: الا يجدر استعمال الوفر من ثمن المحروقات في تمويل المحتاجين في لبنان

سأل عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، :"الا يجدر استعمال الوفر من ثمن المحروقات في تمويل المحتاجين في ​لبنان​، وتحفيزهم على الاستمرار في الحجر؟"، مضيفا :"قد يقول قائل ان الاستهلاك قد انخفض، ربّما. ولكن حتماً هناك وفر قد تحقق لأن سعر برميل النفط قد انخفض بشكل دراماتيكي، ونعود لنؤكد على حق الشعب في الاطلاع على الأرقام بشفافية ووضوح".

وكان عقيص قد اكد في وقت سابق انه "بمعزل عما اذا كان يحق للحكومة ان تثبّت سعر صفيحة البنزين برغم انخفاض سعر برميل النفط، وما اذا كان ذلك بمثابة رسم جديد يفرض على المواطن ويحتاج بالتالي الى قانون ام لا،فإنه من الثابت ان فرق السعر سيوفّر موارد كبيرة لخزينة الدولة، من حق الشعب ان يعرف أين ستنفق وما هي أولويات إنفاقها".