الداخلية السعودية: تطبيق إجراءات احترازية صحية بعدد من الأحياء في مكة المكرمة

أعلن مصدر مسؤول ب​وزارة الداخلية السعودية​ أنه "في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد بالمملكة ، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة ​مكة المكرمة​ حتى إشعار آخر".

واكد المصدر ان "هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية"، مهيبا بـ"الجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة".