أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 49 حالة شفاء جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، مفيدة بتسجيل 154 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي، إن الجهات الطبية المعنية سجلت خلال اليوم الماضي 154إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في المملكة، مشيرة إلى أن الحيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في البلاد وصل إلى نقطة 1453 حالة حتى الآن.
وشدد العبد العالي على عدم رصد أي وفيات جديدة بالفيروس فيالسعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا مع ذلك إلى تسجيل 49 حالة شفاء جديدة بين المصابين، واضاف أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ بالتالي مستوى 115 حالة.
وأشار إلى أن كل المصابين بالفيروس يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مبينا أن الإعلان عن حالات الشفاء لا يتم إلا بعد إجراء العديد من الفحوص المخبرية التي تثبت تعافي المصاب بشكل تام.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 154 إصابة بفيروس كورونا و49 حالة شفاء جديدة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.