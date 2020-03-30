فنانة مصرية تدعي إصابتها بكورونا في رحلة قادمة من المغرب

قالت الفنانة، إيناس عز الدين، إنها مصابة بفيروس كورونا، بعد ما كانت على متن طائرة قادمة من المغرب نحو بلادها، مؤكدة إحساسها بجميع أعراض الفيروس، إلا الحرارة المرتفعة.

وقالت الفنانة المصرية إن وزارة الصحة اتصلت بها، لتسألها عن حالها، بعدما اكتشفت أن راكبا كان مصابا في الطائرة نفسها، التي أقلتها من المغرب في رحلة استثنائية، رخص لها بعد تعليق الرحلات.

وأكدت خريجة عرب أيدل أنها أحست بالأعراض في البداية، وحاولت اقناع نفسها أنها تتوهم فقط، غير أن الأعراض زادت، مؤكدة أن تحس بجميع الأعراض المعروفة، إلا ارتفاع الحرارة.

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وتحدث الفنانة المصرية، انطلاقا من بحثها حول المرض، أن الأعراض غير ثابتة من شخص لآخر، مؤكدة أنها تتعاطى دواء ما، وتتناول أطعمة لتقوية المناعة، فيما عزلت نفسها مباشرة بعد حلولها في مصر.

وانتقدت إيناس عز الدين وزارة الصحة المصرية، مؤكدة أنها لا تجيب المواطنين، وعندما يتمكن أحد من الوصول إليها تسأله عن الحرارة، والكحة فقط، متجاهلة باقي الأعراض، قبل أن تتفاعل معها بالاستجابة لرغبتها، ونقلها إلى المستشفى.

وكانت الفنانة المصرية، إيناس عز الدين، قد علقت في مطار محمد الخامس ليومين، بعدما تم تعليق الرحلات، قبل أن تتمكن من المغادرة بعد الترخيص لرحلة استثنائية.