شكرا لقرائتكم الملك سلمان يأمر بمعالجة مرضى كورونا في السعودية مجاناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بعلاج مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً، مشيراً إلى أن المملكة تعد بين الدول الـ10 الأوائل في إجراء اختبارات التشخيص.

كما أكد في مؤتمر صحافي له من العاصمة السعودية الرياض، أن على الجميع الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منوهاً إلى أنه لا أحد بمنأى عن الإصابة بالوباء القاتل.

وعن لقاح أو علاح للجائحة الدولية، لفت الربيعة إلى أنه لا يوجد حتى اليوم أي علاج معتمد أو ثابت لكورونا، مشيراً إلى أن كل اللقاحات المتداولة تحتاج إلى فترة تجريب.

فيروس كورونا في السعودية "أرشيفية"

400 محجور يخرجون سالمين

فيما غادر 400 شخص ممن خرجوا من الحجر الصحي في جدة، مطار الملك عبدالعزيز، الاثنين، في جدة، متوجهين إلى مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد بالدمام، بعدما أخضعوا لمدة 14 يوماً للمتابعة، حيث كانوا عائدين من دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements

فيروس كورونا في السعودية "أرشيفية"

وأتم جميع المغادرين الفحوصات الطبية، وأنهوا الإجراءات المطلوبة، وتم ثبوت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم سُمح لهم بمغادرة المحاجر الصحية.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد خصصت عدداً من المحاجر الصحية للعناية بالأشخاص العائدين من الدول الموبوءة والمخالطين لهم، وكانوا يخضعون للفحص الطبي بشكل يومي، وتم تقديم كافة الخدمات الصحية لهم ومتابعتهم على مدار الساعة.

96 حالة إصابة جديدة

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الأحد، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأشار محمد العبد العالي، المتحدث باسم الوزارة، إلى ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى 1299 حالة، والوفيات إلى 8، في حين سجل تعافي 66 إلى الآن.

فيروس كورونا في السعودية "أرشيفية"

كما ذكر خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أمس الأحد، حول مستجدات كورونا في المملكة، أن عدد الإصابات في الرياض بلغ 27، وفي جدة 12، أما في الدمام فسجلت 23 إصابة، وفي المدينة 14 حالة.

وسجلت مكة 7 إصابات، بحسب المتحدث، في حين سجلت الخبر 4، والظهران 2، وحالة واحدة في كل من تبوك، والطائف، والهفوف،والقطيف، وخميس مشيط.