بلدية سير الضنية دعت الى الالتزام بإرشاداتها بمواجهة كورونا

طلبت ​بلدية سير​ ـ ​الضنية​، في تعميم، من جميع المواطنين والمقيمين فيها "عدم التجول ما بين ​الساعة​ السابعة مساء والخامسة صباحا، وتفادي التجمعات على أنواعها في شوارع البلدة نهارا وعدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة الملحة، إلتزاما بتطبيق المقررات الصادرة عن ​وزارة الصحة​ و​الحكومة اللبنانية​، وتأمين المشتريات على مختلف أنواعها، من غذائية ومرضية، في الأوقات المسموحة نهارا، مع تعقيم السلع عند استلامها وقبل إدخالها إلى المنزل".

ودعت ​البلدية​ إلى "ضرورة التقيد بالإقفال التام للمؤسسات التجارية في ​القطاع الخاص​، غير المستثناة في المقررات الوزارية تحت طائلة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها"، طالبة من "المؤسسات الغذائية تنظيم الدخول إليها والخروج منها، وعدم السماح بتواجد عدد كبير من الزبائن داخل المؤسسة الواحدة، مع ضرورة الإلتزام بعملية تعقيم اليدين عند دخول الزبائن، كما الإلتزام بتنظيف وتعقيم كامل المؤسسات من الداخل والخارج".

وحضت البلدية المواطنين على "الإلتزام بجميع الإرشادات الصادرة عن البلدية والوزارات المختصة، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومجتمعهم، على أمل تجاوز هذه ​الأزمة​ في وقت قريب".