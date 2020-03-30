إسبانيا تسجل 812 حالة وفاة بـ«كورونا» والحصيلة 7000

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 812 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى أكثر من 7000 حالة.

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أعلن، أمس الأول السبت، عن عزمه تشديد القيود على الحياة العامة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزارة الصحة، القول إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 85195 حالة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 7340 حالة.

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